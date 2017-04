Foto: Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Waldshut (dts Nachrichtenagentur) – Nach einem Überfall auf eine Bankfiliale in Waldshut (Baden Württemberg) ist es am Freitag zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein bewaffneter Täter am Mittag in eine Filiale der Postbank in der Innenstadt von Waldshut gegangen und hatte offenbar Geld gefordert. Nach knapp zwei Stunden befand er sich noch immer mit zwei Bankangestellten in der Bank, wobei die beiden Personen in einen Nebenraum geflüchtet sein sollen und der Täter sie nicht unmittelbar in seiner Gewalt habe.

Um kurz vor 14 Uhr meldete die Polizei, dass es zu einem Schusswechsel zwischen Einsatzkräften des Reviers Waldshut-Tiengen und dem Täter gekommen sei, schreibt die Badische Zeitung auf ihrer Internetseite. Der Mann sei dabei möglicherweise verletzt worden. Die Polizei bat Anwohner, den Bereich rund um den Tatort in der Waldshuter Innenstadt weiträumig zu meiden.