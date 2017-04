Foto: Sophia Thomalla, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Sophia Thomalla schaut bei Männern nicht auf den Geldbeutel. “Mir ist es völlig egal, wie dick das Konto eines Mannes ist. Ich liebe, wen ich will”, sagte sie dem Magazin “IN”.

“Ich bin nicht gerade einfach, aber wenn ich liebe, dann mit allem, was ich habe.” Ihre Karriere der 27-Jährigen läuft nach ihren Angaben derzeit hervorragend, selbst Hollywood habe schon angeklopft: “Mittlerweile hat sich wohl rumgesprochen, dass ich ganz gut Englisch spreche. Wir gehen das ganz entspannt an. Ich muss halt nichts. Kann aber – wenn ich will.” Genau das bezeichnet die Schauspielerin als Luxus. Frei entscheiden zu können. Im Beruf, wie in der Liebe.