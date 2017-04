Foto: Kinder spielen auf einem Schulhof, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, hat die PISA-Studie “Wie wohl fühlen sich unsere Schüler?” scharf kritisiert. “Ich werde die Kultusministerkonferenz dazu auffordern, sich das Geld für solche Studien künftig zu sparen”, sagte er der “Bild” (Donnerstag). “Was hilft es mir, wenn ich weiß, dass in Singapur die Prüfungsangst stärker ausgeprägt ist als in Deutschland. Was bringt das der Klasse und was bringt das dem Lehrer?” Solche Studien gehörten ersatzlos gestrichen, so Kraus.

Man sollte stattdessen die Unterrichtsforschung vor Ort unterstützen, um zu erfahren, welche Lernmethode die Beste sei. “Die OECD ist eine Wirtschaftsorganisation und keine Erziehungsmacht. Das ist eine fürchterliche Selbstdarstellerei, die Millionen kostet und pädagogisch nichts bringt”, so Kraus.