Foto: Sigmar Gabriel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Außenminister Sigmar Gabriel hat Großbritannien nach der Neuwahl-Entscheidung von Premierministerin Theresa May zur Berechenbarkeit ermahnt. “Jede längere Ungewissheit tut den politischen und den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und Großbritannien sicher nicht gut”, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. “Hoffentlich können die von Premierministerin May heute angekündigten Neuwahlen zu mehr Klarheit und Berechenbarkeit führen in den Verhandlungen mit der Europäischen Union.”

Die Abstimmung soll am 8. Juni stattfinden.