Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Im Jahr 2016 haben in Deutschland 1.408 Brauereien rund 88 Millionen Hektoliter Bier (ohne alkoholfreies Bier) hergestellt. Darunter befanden sich allein 624 Brauereien (44 Prozent) in Bayern, wo auch mit rund 24 Millionen Hektolitern im Ländervergleich das meiste Bier gebraut wurde, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag anlässlich des Tags des deutschen Bieres am 23. April mit. Mit 195 Brauereien folgte Baden-Württemberg, wo rund fünf Millionen Hektoliter Bier erzeugt wurden.

Nordrhein-Westfalen nahm den dritten Platz bei der Zahl der Brauereien ein (132). Dort wurde mit rund 20 Millionen Hektolitern die zweithöchste Menge Bier in einem Bundesland hergestellt, teilten die Statistiker weiter mit.