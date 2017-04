Foto: Frau mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Die englische Rockband Deep Purple ist mit ihrem Album “Infinite” die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Dienstag mit. In der fast 50-jährigen Bandgeschichte brachte Deep Purple mehr als 50 Alben beziehungsweise Singles in der Hitliste unter.

Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran steht mit “Divide” auf Platz zwei, das deutsche Schlager-Duo Fantasy kommt mit “Bonnie & Clyde” auf den Bronze-Rang. In den Single-Charts führt Ed Sheeran mit “Shape Of You” zum 14. Mal die Liste an. Die Toten Hosen platzieren ihren neuen Hit “Unter den Wolken” auf dem zweiten Platz. Der Satiriker Jan Böhmermann verbessert sich mit “Menschen Leben Tanzen Welt” auf Rang zehn. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.