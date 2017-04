Foto: Einkaufsregal in einem Supermarkt, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Unionsfraktion im Bundestag spricht sich für eine Ausweitung der Herkunftskennzeichnung auf sämtliche Lebensmittel mit tierischem Anteil aus. Angaben zur Herkunft sollten “auf allen Lebensmitteln, insbesondere auf Milch, auf Fleisch in verarbeiteten Erzeugnissen und auf Flüssigei in Fertigprodukten” verpflichtend sein, sagte Fraktionsvize Gitta Connemann (CDU) der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Dienstag). “Von dieser klaren Kennzeichnung würden die Verbraucher profitieren”, so Connemann.

Sie verwies darauf, dass dies bei Obst, Gemüse, Frischfleisch und Schaleneiern bereits der Fall sei. Sobald das Ei aber industriell verarbeitet werde, entfalle die Kennzeichnungspflicht. “Hier tappt der Verbraucher im Dunkeln”, sagte Connemann, die zudem auf den hohen Importanteil an Eiern nach Deutschland verwies. Sie sagte: “Je mehr Transparenz desto besser.” Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hatte sich zuletzt zurückhaltend zur Kennzeichnungspflicht bei verarbeiteten Eiern geäußert.