Krumbauch (dts Nachrichtenagentur) – Auf einer Staatsstraße im bayerisch-schwäbischen Landkreis Günzburg im Bereich Krumbach sind am Montagabend der Fahrer und der Beifahrer eines Pkw bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 38-jährige Fahrer war ohne Fremdbeteiligung in einem Waldstück in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Pkw touchierte die Leitplanke und prallte danach gegen eine Baumgruppe.

Durch den Aufprall verstarben beide Insassen noch an der Unfallstelle. Bei dem Beifahrer handele es sich vermutlich um einen 26-jährigen polnischen Staatsangehörigen, so die Beamten weiter. Als mögliche Unfallursache nannte die Polizei überhöhte Geschwindigkeit.