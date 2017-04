Foto: Cem Özdemir, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Angesichts des Ausgangs des Verfassungs-Referendums in der Türkei hat Grünen-Chef Cem Özdemir die in Deutschland lebenden türkisch-stämmigen Mitbürger aufgerufen, sich zu ihrer neuen Heimat zu bekennen. In einem Gastbeitrag für “Bild” (Dienstag) schreibt Özdemir: “Das Wahlergebnis zeigt auch, dass wir in Sachen Integration noch einen langen Weg vor uns haben: Es gibt offensichtlich unter den Deutsch-Türken diejenigen, die glauben es reicht aus, wenn man nur mit den Zehenspitzen auf dem Grundgesetz steht. Man muss sich aber schon ganz zu den Werten und zur Verfassung unseres Landes bekennen, wenn man hier auf Dauer glücklich werden will.”

Von der Bundesregierung forderte Özdemir endlich aus den Fehlern der Integrationspolitik der letzten Jahrzehnte zu lernen. “Wir brauchen eine Strategie, die zum Ziel hat, Kopf und Herzen der Deutsch-Türken zu erreichen”, so Özdemir. Deutschland sei ein offenes Land, aber auch eines mit einem großartigen Grundgesetz und einer Werteordnung, deren Respekt wir von allen einfordern. In Deutschland hatten mehr als 60 Prozent der türkisch-stämmigen Wähler für die Verfassungsreform gestimmt.