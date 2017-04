Foto: Sevim Dağdelen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen wirft der Bundesregierung Versagen in der Integrationspolitik vor: Die Zustimmung der Deutsch-Türken für das Verfassungsreferendum sei die “Quittung für die falsche Integrationspolitik”, sagte sie der “Bild” (Dienstag). Die Bundesregierung habe Erdogans Netzwerk in Deutschland jahrelang gewähren lassen und sogar versucht, seine Organisationen für die Integrationspolitik einzuspannen, kritisierte sie. “So hat man den Bock zum Gärtner gemacht und darf sich über das Ergebnis nicht wundern”, erklärte Dagdelen und forderte, die “reaktionäre Politik der islamistischen AKP über ihre Parteien beziehungsweise Lobbyorganisationen und den Moscheeverband DITIB in Deutschland” endlich zu stoppen.