Braunschweig (dts Nachrichtenagentur) – In Braunschweig ist ein 35 Jahre alter Mann in Polizeigewahrsam gestorben. Die Todesursache sei noch unklar, teilten die Beamten am Montag mit. Demnach war die Polizei am Sonntag um Hilfe gebeten worden, “weil der 35-Jährige als Freier ein Etablissement in der Bruchstraße nicht verlassen wollte und randalierte”, hieß es in der Mitteilung.

Der Braunschweiger habe sich den Beamten gegenüber aggressiv verhalten, weshalb bei der Ingewahrsamnahme auch Reizstoff eingesetzt worden sei. Im Gewahrsam sei der 35-Jährige ebenfalls nicht zu beruhigen gewesen, auch die Besatzung eines Rettungswagens habe ihn nicht untersuchen können. Plötzlich habe der Mann keine Lebenszeichen mehr gezeigt, Reanimationsversuche seien erfolglos verlaufen. Eine für Dienstag angesetzte Obduktion soll die Ursache des plötzlichen Todes klären.