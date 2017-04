Foto: Park Geun-hye, über dts Nachrichtenagentur

Seoul (dts Nachrichtenagentur) – Gegen die ehemalige südkoreanische Staatspräsidentin Park Geun-Hye ist unter anderem wegen Korruption Anklage erhoben worden. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Montag mit. Park ist seit Ende März in Untersuchungshaft, am 10. März hatte das südkoreanische Verfassungsgericht sie ihres Amtes enthoben.

Parks “Verletzungen der Verfassung und des Gesetzes sind ein Verrat am Vertrauen der Öffentlichkeit”, hieß es zur Begründung. Der ehemaligen Präsidentin werden Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit und Weitergabe vertraulicher Informationen zu Staatsangelegenheiten vorgeworfen.