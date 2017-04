Foto: Polizeiauto (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Schifferstadt (dts Nachrichtenagentur) – Im rheinland-pfälzischen Schifferstadt ist ein toter Säugling in einem Altkleidersack gefunden worden. Zwei Mitarbeiter einer Spedition hätten die Leiche bereits am Samstag beim Verladen von Altkleidersäcken aus ihrem Fahrzeug in einen Container entdeckt und die Polizei verständigt, teilten die Beamten am Sonntag mit. Die Identität und die Herkunft des Kindes seien noch nicht geklärt.

Auch die Todesursache ist noch unklar.