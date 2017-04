Foto: Franziskus, über dts Nachrichtenagentur

Rom (dts Nachrichtenagentur) – Papst Franziskus hat den Gläubigen zu Ostern den traditionellen Segen “Urbi et Orbi” – der Stadt und dem Erdkreis – gespendet. Zu der traditionellen Ostermesse fanden sich am Sonntag Zehntausende auf dem Petersplatz in Rom ein. Zuvor hatte Franziskus in einer spontanen Predigt während der Ostermesse dazu aufgerufen, trotz des des vielen Leids in der Welt die Hoffnung nicht zu verlieren.

Der Gottesdienst fand nach den Anschlägen auf koptische Christen in Ägypten am vergangenen Sonntag unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt.