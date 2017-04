Foto: Ursula von der Leyen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat Präventivschläge gegen Cyberangreifer ausgeschlossen. Die Gesetzeslage sei da eindeutig, sagte von der Leyen der “Welt am Sonntag”. Darüber hinaus müsse man genau wissen, wer angreifen will.

“Das ist schwierig. Es ist ja nicht wie in der konventionellen Kriegsführung, dass an ihrer Grenze eine feindliche Armee aufzieht.” Allein die Bundeswehr wehre täglich 4.500 Cyberangriffe ab, so die Bundesverteidigungsministerin. Viele dieser Angriffe seien automatisiert. “Gefährlicher sind die maßgeschneiderten Angriffe, sogenannte APTs – Advanced Persistent Threats. Es handelt sich dabei um komplexe Angriffsformen.”