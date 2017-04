Foto: Clint Eastwood, über dts Nachrichtenagentur

Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) – Laut Schauspieler Scott Eastwood, Sohn von Hollywood-Legende Clint Eastwood, ist sein berühmter Vater in Sachen Erziehung streng gewesen. “Mein Vater ist in jeder Hinsicht `old school`. Um Noten ging es ihm zwar nie. Aber als ich fünfzehn war, sagte er: `Such dir einen Job. In dem Alter geht man arbeiten`”, so Scott Eastwood in der “Bild am Sonntag”.

Sein Vater habe immer deutliche Ansagen gemacht, so sei er selbst erzogen worden. “Er hat mich abgehärtet und mich so aufs Leben vorbereitet. Ich war auch immer bedacht, keinen Ärger mit ihm zu bekommen, denn mit meinem Vater legt man sich besser nicht an!” Scott Eastwood ist aktuell im achten Teil der Filmreihe “The Fast and the Furious” in den Kinos zu sehen.