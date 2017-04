Foto: Straßenverkehr, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Um die Unfallgefahr in Staus zu minimieren, fordert die CDU, Assistenzsysteme in allen Fahrzeugen verpflichtend einzuführen. “Staus stellen auch eine erhöhte Unfallgefahr dar”, sagte der für Verkehrspolitik zuständige Unionsfraktionsvize Arnold Vaatz (CDU) der “Rheinischen Post” (Samstagausgabe). Deshalb müssten umgehend bereits verfügbare Technologien wie die im Notfall in die Fahrzeugsteuerung eingreifenden Fahrerassistenzsysteme standardmäßig zum Einsatz kommen, sagte Vaatz.

“Das Leben vieler Menschen kann gerettet werden, wenn umgehend nicht abschaltbare Notbremssysteme für Lkw und auch Pkw verpflichtend eingeführt werden”, sagte der CDU-Politiker.