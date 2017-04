Foto: New Yorker U-Bahn, über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) – Bei einer Massenpanik sind in New York am Freitagabend mindestens 13 Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich während des Feierabendverkehrs in der U-Bahn-Station Penn Station, berichten regionale Medien. Bei einer Festnahme hatte ein Polizist seine Elektroschockwaffe eingesetzt.

Umstehende Personen hätten das knatternde Geräusch des Tasers für einen Schusswechsel gehalten und die Flucht ergriffen. Dabei ließen sie Gepäckstücke zurück und drängten zu den Ausgängen. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls war der Bahnhof wegen eines Oberleitungsschadens und mehrerer verspäteter Züge überfüllt.