Foto: Militärparade in Nordkorea, über dts Nachrichtenagentur

Pjöngjang (dts Nachrichtenagentur) – Das Regime in Nordkorea hat angesichts zunehmender Spannungen den USA für den Fall eines Angriffes mit einem nuklearen Gegenschlag gedroht. “Wir sind bereit, einen vollständigen Krieg mit einem vollständigen Krieg zu beantworten”, so Vizemarschall Choe Ryong-hae. Die Regierung von Donald Trump “schaffe eine Kriegssituation”, so Choe weiter.

Am Samstag begeht das verarmte kommunistische Land den “Tag der Sonne”, den 105. Geburtstag von Staatsgründer Kim Il-sung. Internationale Beobachter haben wiederholt die Befürchtung geäußert, dass das Regime trotz aller Warnungen und Resolutionen des Weltsicherheitsrates an diesem Tag seinen sechsten Atomtest durchführen könnte. Auf dem Testgelände Punggye-ri im Nordosten des Landes waren Aktivitäten zu erkennen, die mit einem bevorstehenden Test in Verbindung stehen könnten. Die USA hatten eine Trägerkampfgruppe zur Koreanischen Halbinsel entsandt und angekündigt, “militärische Optionen” für den Fall eines erneuten Tests zu prüfen.