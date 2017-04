Foto: Chinesische Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) reist noch vor ihrem Besuch in den USA zu Gesprächen mit der chinesischen Staatsführung nach Peking. Bei dem Treffen Mitte Mai will Zypries die derzeit schwelenden Streitigkeiten um chinesischen Billigstahl und um umstrittene Investitionen aus China in deutsche Hightech-Unternehmen ansprechen. “Es geht uns um faire Regeln”, sagte Zypries in der aktuellen Ausgabe des “Spiegel”: “Marktwirtschaftliche Investitionen müssen auch marktwirtschaftlich motiviert und getragen sein.”

Die deutsche Regierung hofft auf ein Entgegenkommen der Chinesen, auch weil Staatspräsident Xi Jinping gemeinsam mit den Deutschen eine Allianz gegen den Protektionismus der neuen US-Regierung schmieden will. “Wir nehmen Staatspräsident Xi beim Wort und begrüßen, dass er sich für den Abbau von Marktbeschränkungen und Benachteiligungen ausländischer Unternehmen einsetzen will”, so Zypries weiter.