Bochum (dts Nachrichtenagentur) – Knapp zwei Jahre nach dem frühen Tod von CDU-Spitzenpolitiker Philipp Mißfelder ist auch sein Bruder gestorben – ebenfalls im Alter von 35 Jahren. Laut eines Berichts von “Bild” (Samstag) fand ein herbeigerufener Notarzt den PC-Experten bereits am Dienstagvormittag tot vor einem Computer in seiner Wohnung. Da der Arzt “unklare Todesursache” auf dem Totenschein vermerkt hat, wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, bestätigte die Polizei Bochum auf “Bild”-Anfrage.

Der Sprecher der Polizei Volker Schütte: “Es gibt bislang keinerlei Hinweise auf einen Suizid oder ein Tötungsdelikt.” Mißfelders Leichnam liegt nun in der Gerichtsmedizin. Ob er obduziert wird, steht noch nicht fest. Auch sein Computer soll von der Polizei sichergestellt worden sein. Der CDU-Politiker Philipp Mißfelder war im Juli 2015 an einer Lungenembolie verstorben. Er galt in der CDU als großes Nachwuchstalent, nachdem er bis ein Jahr vor seinem Tod über zehn Jahre Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschlands war.