Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will im Streit mit der Union über das geplante Teilzeit-Befristungsgesetz hart bleiben. “Mir liegt viel daran, noch in dieser Legislatur zu einer Lösung zu kommen”, sagte Nahles dem “Tagesspiegel” (Samstagsausgabe). “Wenn das geplante Recht auf Rückkehr aus Teilzeitjobs in Vollzeit aber erst für Betriebe ab 200 Mitarbeitern gelten würde, wie es die Union fordert, würden 60 Prozent der Beschäftigten davon ausgeschlossen.”

Zuvor hatte Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) geäußert, dass er weiterhin die Chance auf eine Einigung im Streit sehe. “Frau Nahles und ich sind darüber mit den Sozialpartnern im Gespräch”, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin “Focus”.