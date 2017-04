Foto: Karl-Theodor zu Guttenberg, über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg wird offenbar viel stärker in den Wahlkampf der CSU eingebunden als bislang bekannt. Im August und September soll Guttenberg in allen sieben bayerischen Regierungsbezirken als Redner bei Wahlkampf-Veranstaltungen auftreten, berichtet das Nachrichtenmagazin “Focus”. In der CSU-Zentrale heißt es, sein Einsatz für die Partei sei auch ein Test, wie gut der 2011 wegen einer Plagiatsaffäre zurückgetretene Ex-Politiker bei den Wählern ankomme.

Vom Zuspruch bei den Veranstaltungen hänge seine Rückkehr in ein öffentliches Amt ab, schreibt das Nachrichtenmagazin. Der stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Hans Michelbach, bestätigte dem Magazin, er habe Guttenberg auf eine eventuelle Bundestagskandidatur für 2021 angesprochen. “Er hat deutlich gemacht”, sagte Michelbach, “dass er dafür keinen Wahlkreis anstrebt.” Bisher hat sich der Ex-Minister vorsichtig in die Politik zurückgetastet. CSU-Chef Horst Seehofer holte ihn in seinen außenpolitischen Beraterkreis, um mit ihm und anderen Experten Bayerns Russland-Diplomatie vorzubereiten. Im Januar traf sich Guttenberg halböffentlich mit CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer in München. Wenig später nahm der Wahlamerikaner als Ehrengast am Neujahrsempfang des CDU/CSU-Wirtschaftsflügels in Berlin teil.