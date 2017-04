Washington/Kabul (dts Nachrichtenagentur) – Die USA haben am Donnerstag erstmals eine Bombe vom Typ GBU-43 in einem Kampfeinsatz eingesetzt: Die auch als “Mutter aller Bomben” bezeichnete Fliegerbombe sei in der Provinz Nangarhar im Osten Afghanistans auf Stellungen der Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) abgeworfen worden, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums. Die Auswirkungen des Angriffs würden noch untersucht. Die Die GBU-43 ist die größte nicht-nukleare Bombe des US-Arsenals.