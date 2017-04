Foto: Türkische Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Eine Mehrheit der Deutschen fürchtet negative Folgen, sollte die Verfassungsreform in der Türkei wie von Präsident Recep Tayyip Erdogan geplant umgesetzt werden: Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von “RTL Aktuell” rechnen 83 Prozent der Bundesbürger in diesem Fall mit einem negativen Einfluss auf die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Lediglich 14 Prozent der Befragten glauben, dass die mögliche Verfassungsreform keine negativen Folgen für die deutsch-türkischen Beziehungen hätte. Mit 63 Prozent glauben knapp zwei Drittel der Deutschen, dass die Mehrheit der Türken beim Referendum am kommenden Sonntag für die Verfassungsreform stimmen wird.