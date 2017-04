Foto: Parteitag von Bündnis 90 / Die Grünen, über dts Nachrichtenagentur

Gießen (dts Nachrichtenagentur) – Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers und ehemaligen Grünen-Bundestagsabgeordneten Hubert Kleinert ist das derzeitige Umfragetief der Grünen auf eine “Profilschwäche” der Partei zurückzuführen. “Ich sehe zum Beispiel auch Versäumnisse im Umgang mit dem Rechtspopulismus”, sagte Kleinert im “Deutschlandfunk”. Wenn die Grünen der Hauptgegner der AfD seien, dann müsse man mehr daraus machen “und muss sich der argumentativen Auseinandersetzung offensiver stellen, wenn man schon so angegriffen wird”.

Außerdem glaube er, dass Grünen-Chef Cem Özdemir “zu wenig aus der Tatsache macht, dass er in Sachen Türkei ja doch hohe Glaubwürdigkeit hat”. Die Grünen benötigten möglicherweise neue Themen, “die nicht einfach so abgehakt werden können”, so Kleinert weiter. Trotz der derzeitigen Schwäche in den Umfragen, glaubt der Politikwissenschaftler aber nicht, “dass der Wiedereinzug der Grünen in den Bundestag gefährdet ist”.