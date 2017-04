Foto: Obdachloser, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Armutsforscher Christoph Butterwegge hat den am Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedeten Armuts- und Reichtumsbericht als “verharmlosend” kritisiert. Die große Koalition nehme die “Finanznöte vieler Familien” einfach nicht ernst, schreibt der Politologe in einem Gastbeitrag in der “Frankfurter Rundschau” vom 13. April. Wenn es in dem Report heiße, “nur wenige Kinder in Deutschland leiden unter erheblichen materiellen Entbehrungen”, geht das Butterwegge zufolge an der Realität vorbei.

Die Koalition habe zwar den Regelbedarf von Arbeitslosengeld-II-Beziehern sowie Schulkindern und Jugendlichen im Hartz-IV-Bezug zum 1. Januar 2017 leicht erhöht. Kinder unter sechs Jahren gingen dabei aber leer aus, schreibt Butterwegge. Auch auf die wachsende Altersarmut, “eines der drängendsten Probleme”, habe die Regierung keine Antwort. Die im Koalitionsvertrag angekündigte “solidarische Lebensleistungsrente” für Menschen, die jahrzehntelang versicherungspflichtig beschäftigt waren, aber keine Altersrente oberhalb der staatlichen Grundsicherung bekommen, habe die Koalition nicht umgesetzt. Die Angst vor Armut im Alter, die selbst viele Angehörige der Mittelschicht umtreibe, biete einen günstigen Nährboden für die rechtspopulistische Agitation der AfD, warnt Butterwegge.