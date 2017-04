Foto: Thomas de Maizière, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund am Dienstagabend will Bundesinnenminister Thomas de Maizière die Sicherheitsbehörden besser aufstellen, “um weitere Anschläge zu verhindern”. Im Bereich der Terrorismusbekämpfung “haben wir im Bund eine Menge an Verbesserungen erreicht und ebenso massiv neues Personal wie auch die Verschärfung von Gesetzen beschlossen”, sagte der CDU-Politiker der “Bild” (Donnerstag). Die Terrorbedrohung und weitere Anschläge einfach als neue Gefahr in Deutschland zu akzeptieren, lehnt der Bundesinnenminister kategorisch ab.

“Ich werde mich aber nicht damit abfinden, dass wir mögliche weitere Anschläge einfach hinnehmen.” Doch so bitter es auch sei, “ausschließen lassen sich weitere Anschläge nicht”, sagte der Minister weiter. Beim Thema Sicherheit im Stadion sieht de Maizière aber auch die Fußballvereine und die DFL in der Pflicht. “Es ist heute sicher nicht der Tag, die grundsätzlichen Fragen der Aufgabenverteilung zwischen Vereinen, der DFL und den Ländern zu diskutieren”, sagte er der Zeitung. “Das, was am Dienstagabend in Dortmund passiert ist, hätte der BVB jedenfalls nicht verhindern können. Richtig ist: Alle Beteiligten tragen hier ihren Teil der Verantwortung und das sollte auch zukünftig so bleiben.”