Foto: Euroscheine, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Das Bundeswirtschaftsministerium will jungen Technologiefirmen aus Deutschland den Weg nach Asien ebnen. Das Ministerium prüfe die Gründung eines `Akzelerators` in Singapur, berichtet die “Zeit”. Das Förderprogramm soll Start-ups dabei helfen, in Südostasien Fuß zu fassen, indem es ihnen kostenlos Büroräume zur Verfügung und Berater an die Seite stellt.

Man rechne in Singapur mit “guten Businessmöglichkeiten”, erklärte das Ministerium gegenüber der Zeitung. Wann die Einrichtung eröffnen könnte, ließ man offen. Seit 2011 hat das Ministerium rund zehn Millionen Euro für ähnliche Expansionsbeschleuniger im Silicon Valley sowie in New York und Boston ausgegeben; mehr als 100 Firmen haben an dem Programm teilgenommen. Wie viele von ihnen sich in den USA etablieren konnten oder ganz dorthin abgewandert sind, konnte das Ministerium nicht mitteilen.