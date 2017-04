Foto: Peter Altmaier, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat scharfe Kritik am Engagement von Kanzleramtschef Peter Altmaier im CDU-Wahlkampf geäußert: “Ich finde es hochproblematisch, wenn Wahlkampf und zentrale Regierungskoordination mit einander vermengt werden”, sagte Barley dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Die Anspannung in der CDU muss groß sein, wenn sich jetzt selbst Frau Merkel über gängige politische Spielregeln hinwegsetzt”, fügte die Sozialdemokratin hinzu. Die CDU hatte am Montag bekanntgegeben, dass Altmaier im Bundestagswahlkampf ein Büro in der Parteizentrale erhalten und federführend das “Regierungsprogramm” der Partei schreiben soll.

“Offenbar soll Peter Altmaier jetzt als politischer Türsteher der Kanzlerin in der CDU-Zentrale das Schlimmste verhindern”, sagte Barley dazu. “Ich hatte immer den Eindruck, er wäre mit seinen Aufgaben als Kanzleramtsminister und Flüchtlingskoordinator mehr als ausgelastet.”