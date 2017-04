Foto: Sigmar Gabriel, über dts Nachrichtenagentur

Lucca (dts Nachrichtenagentur) – Die G7-Staaten favorisieren im Syrienkonflikt nach Angaben von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel eine friedliche Lösung. “Alle G7-Staaten wollen keine militärische Eskalation, sondern eine politische Lösung ohne eine weitere Spirale der Gewalt”, sagte Gabriel nach den Syrien-Gesprächen am Rande des G7-Außenministertreffens am Dienstag in Italien. “Wir wollen Russland gewinnen, den politischen Prozess für eine friedliche Lösung des Syrienkonflikts zu unterstützen.”

Das sei “ausdrücklich auch die Haltung des US-Außenministers”. Gabriel weiter: “Ich freue mich über diese sehr klare Haltung der USA, die mit ihrem Militärschlag dem Assad-Regime ein klares Signal gesandt haben, die aber keine Eskalation, sondern auf Russland zugehen wollen. Ohne Moskau und ohne Teheran wird es keine Lösung für Syrien geben.” Er könne sich nicht vorstellen, “dass Moskau auf Dauer einem so grausamen Regime wie dem Assads, das buchstäblich vor nichts zurückschreckt, die Treue halten wird”, so der Außenminister.