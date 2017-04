Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Angesichts von 250.000 in diesem Jahr in Italien erwarteten Mittelmeerflüchtlingen bereitet sich Baden-Württemberg vorsorglich auf Grenzkontrollen an der deutsch-schweizerischen Grenze vor. “Wir werden das Mittelmeer in den kommenden Wochen scharf im Blick haben”, sagte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) der “Rheinischen Post” (Dienstag). Sollte sich die Lage verschärfen, werde das Notwendige getan, “bis hin zu Grenzkontrollen”, sagte Strobl.

Die Landespolizei sei bereits verstärkt worden. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verwies darauf, dass an der deutsch-österreichischen Grenze die Zahl der Aufgriffe von illegal Eingereisten nach wie vor gering sei. “Das zeigt, dass unsere Unterstützung der Bundespolizei bei der Grenzkontrolle funktioniert”, sagte Herrmann der Zeitung. Wenn an anderen deutschen Grenzen die Zahlen stiegen, spreche alles dafür, “dass die anderen Bundesländer stärker kontrollieren müssen”.