Foto: Militärparade in Nordkorea, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Omid Nouripour, außenpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, hält die Entwicklung in der Nordkorea-Frage für “extrem beängstigend”. “Die Chinesen reagieren als Nachbarn ausgesprochen empfindlich auf Einmischungen in der Region”, sagte Nouripour der “Heilbronner Stimme” (Dienstagsausgabe). “Donald Trump hat schon in der Frage der Ein-China-Politik einen Scherbenhaufen hinterlassen. Der Gedanke, dass die Spannungen weiter zunehmen, macht mir große Sorgen.”

Der Grünen-Politiker fügte hinzu: “Alleine ein Handelskrieg hätte schon verheerende Folgen auch für uns Europäer.” Zum Militärschlag der USA gegen einen Luftwaffenbasis des Assad-Regimes sagte er: “Ich habe zwar emotional Verständnis für die Forderung, einen barbarischen Giftgas-Einsatz nicht ungestraft zu lassen. Allerdings hätten auch die Amerikaner eine Untersuchung abwarten müssen – bei aller Plausibilität für Assads Verantwortung. Eine solche Untersuchung muss noch zwingend erfolgen. Die Bundesregierung muss den Vereinten Nationen dafür bei Bedarf Unterstützung anbieten.” Nun bestehe aber die reale Gefahr, dass der Gesprächsfaden mit Russland abreiße. Die weltpolitische Lage sei derzeit “besonders brisant”, erklärte Nouripour, da “Trump unfassbar unberechenbar” sei. “Man weiß ja nicht, ob er heute genau das Gegenteil von dem tut, was er gestern noch gesagt hat.” Die Europäer seien deshalb mehr denn je gefragt, mit einer Stimme zu sprechen.