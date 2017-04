Foto: Barack Obama, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Barack Obama kommt offenbar zum Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg vom 24. bis 28. Mai. Wie die “Süddeutsche Zeitung” unter Berufung auf Kirchenkreise berichtet, soll der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten bei der Abschlussveranstaltung in Berlin anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 reden. Offiziell wollte dies der Sprecher der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) noch nicht bestätigen, verwies aber auf eine am Dienstag stattfindende Pressekonferenz, bei der der Kirchentag und die EKD “Prominente in Berlin und Wittenberg” vorstellen wollen.