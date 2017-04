Foto: Trump nach Wahlsieg am 9.11.2016, über dts Nachrichtenagentur

Berlin/Washington (dts Nachrichtenagentur) – Der Vorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, hat scharfe Kritik an der Syrien-Strategie von US-Präsident Donald Trump geübt. Der US-Luftangriff in Syrien habe ein hohes Eskalationspotenzial, sagte Bartsch in der “Bild”-Sendung “Die richtigen Fragen” am Montag. “Ich bin gespannt, welcher Trump-Berater sich in der nächsten Woche durchsetzen wird.”

Bartsch forderte den sofortigen Stopp von Waffenlieferungen in die gesamte Region: “Da muss ein Punkt gesetzt werden.” Nach dem Giftgasangriff in Chan Scheichun forderte der Parteichef die unverzügliche Aufklärung des Angriff: “Wir haben in der Geschichte viel zu oft gesehen, dass Dinge hinterher korrigiert werden. Ich möchte hier Klarheit und Sicherheit.”