Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat den Sozialdemokraten vorgeworfen, zu nachgiebig mit populistischen Äußerungen der Linkspartei umzugehen. “Die CDU sagt sehr deutlich, dass es keine Bündnisse mit den Populisten von rechts und links, also AfD und Linkspartei, geben wird. Die SPD ist da auf einem Auge blind”, sagte Tauber der “Rheinischen Post” (Montagausgabe).

Die Debatte über eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen sei nur ein Ablenkungsmanöver. “Hinter den Kulissen wird weiter an Rot-Rot-Grün gebastelt. Die Bürger wollen die Linkspartei aber nicht in der Regierung haben”, sagte Tauber. Sein Ziel sei es, dass die Union stärkste politische Kraft bleibe. “Und wir wollen am Wahlabend Alternativen zu einer großen Koalition haben, damit wir in Verhandlungen möglichst viel CDU-Politik durchzusetzen können”, sagte der CDU-Politiker und fügte hinzu: “Ich habe da keine Farbpräferenzen.”