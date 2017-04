Foto: Kunde in einer Mensa, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Ernährungsminister Christian Schmidt will den Bio-Anteil beim Essen in Kantinen und Mensen anheben: “Mein Ziel ist, dass in Zukunft mindestens 20 Prozent der Mahlzeiten in öffentlichen Einrichtungen, aber auch in Betriebskantinen, aus Bio-Produkten bestehen”, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der “Funke-Mediengruppe”. Die Qualität des Essens in Kitas, Schulen, aber auch sozialen Einrichtungen wie Seniorenheimen, müsse besser werden: “Ein Baustein dafür ist es, die Ausschreibungsbedingungen für die Caterer zu überarbeiten, die Gemeinschaftsverpflegungen beliefern”, so Schmidt. In den meisten Bundesländern gebe es bislang keine verbindlichen Regeln in diesem Bereich.

“Deshalb werden wir in Kürze Standards für die Ausschreibungen vorstellen”, kündigte Schmidt an.