Damaskus/ New York (dts Nachrichtenagentur) – Die USA haben weitere Militärschläge gegen Syrien angedroht. “Wir sind darauf vorbereitet, noch mehr zu tun, hoffen aber, dass es nicht notwendig sein wird”, sagte die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, am Freitag. Der massive Angriff auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt Schayrat sei “vollkommen gerechtfertigt” gewesen, so Haley weiter.

US-Präsident Trump hatte zuvor einen Angriff mit 59 Marschflugkörpern auf die Einrichtung des syrischen Militärs angeordnet. Dabei handelte es sich um einen Vergeltungsangriff für den mutmaßlichen Einsatz von Giftgas gegen die Zivilbevölkerung. Unterdessen wurde der Flugbetrieb in Schayrat wieder aufgenommen: Bereits wenige Stunden nach dem US-Angriff starteten wieder Kampfjets zu Einsätzen nahe Palmyra.