Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Sandhausen (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 28. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga hat Arminia Bielefeld beim SV Sandhausen mit 3:1 gewonnen. Die Gäste aus NRW waren in der 17. Minute durch einen von Andreas Voglsammer verwandelten Elfmeter in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit folgten dann Treffer von Andreas Voglsammer (55. Minute) und Julian Börner (76. Minute).

Der Anschlusstreffer durch Sandhausens Markus Karl kam erst in der 90. Minute. Gleichzeitig spielten der 1. FC Nürnberg und der FC St. Pauli 0:2, die Partie Würzburger Kickers gegen Hannover 96 blieb torlos.