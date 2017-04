Foto: Stockholm, über dts Nachrichtenagentur

Stockholm (dts Nachrichtenagentur) – In der schwedischen Hauptstadt Stockholm ist am Freitag offenbar ein Lastwagen in eine Menschengruppe gefahren. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden, berichten örtliche Medien. Der Vorfall habe sich im Zentrum der Stadt ereignet.

Das betroffene Gebiet sei abgeriegelt worden. Ob es sich um einen Unfall oder einen gezielten Angriff handele, sei noch unklar.