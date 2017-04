Foto: Mann mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Der Popsänger Joel Brandenstein steht mit “Emotionen” an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Ed Sheeran mit “÷” und The Kelly Family mit “We Got Love” folgen auf den Plätzen zwei und drei.

An der Spitze der Single-Charts steht weiter Ed Sheeran mit “Shape Of You”. Burak Yeter feat. Danelle Sandoval (“Tuesday”) sowie Jax Jones feat. Raye (“You Don`t Know Me”) komplettieren die Top drei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.