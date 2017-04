Foto: Hollande und Merkel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin/Paris (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande haben am Freitag miteinander telefoniert und über den US-Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien gesprochen: “Präsident Assad trägt die alleinige Verantwortung für diese Entwicklung”, hieß es in einer nach dem Gespräch veröffentlichten Erklärung. “Sein wiederholter Einsatz von chemischen Waffen und seine Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung verlangten eine Sanktionierung, wie Frankreich und Deutschland sie bereits im Sommer 2013 nach dem Massaker von Ghuta gefordert hatten. Frankreich und Deutschland werden mit ihren Partnern und im Rahmen der Vereinten Nationen ihre Bemühungen fortsetzen, um Präsident Assad für seine verbrecherischen Taten zur Verantwortung zu ziehen.”

Paris und Berlin riefen die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, sich geschlossen für einen politischen Übergang in Syrien einzusetzen. Zuvor waren nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums insgesamt 59 Tomahawk-Raketen auf die syrische Luftwaffenbasis Schayrat abgefeuert worden. Den Angriff habe US-Präsident Donald Trump als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der syrischen Provinz Idlib, der von dem angegriffenen Flugplatz aus begonnen haben soll, angeordnet. Nach Angaben der syrischen Armee kamen bei dem Angriff sechs Menschen ums Leben. Russland sprach von einem “Angriff gegen einen souveränen Staat”. Der Luftangriff verstoße gegen das Völkerrecht und füge den Beziehungen zwischen Russland und den USA “erheblichen Schaden” zu, betonte ein Kreml-Sprecher.