Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Der Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, hat bestätigt, dass er sich mit einem Wechsel zum FC Bayern beschäftigt hat. “Es war ein Moment, in dem ich über etwas nachdenken musste. Borussia war aber stets involviert. Jetzt ist es eine 100-prozentige Entscheidung”, sagte Eberl, der von einer “elementaren Entscheidung” sprach, der “Rheinischen Post” (Mittwochsausgabe).

Indirekt bestätigte er die Anfrage des Rekordmeisters. “Wer sich entscheidet, hat auch eine Alternative”, sagte er. Eberl hatte am Samstag seinen Vertrag in Gladbach um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Eberl arbeitet nun mit Trainer Dieter Hecking am Kader für die neue Saison. Nachdem Mahmoud Dahoud seinen Wechsel zu Borussia Dortmund erklärt hat, hat Eberl bei Andreas Christensen, dessen Leihvertrag im Sommer endet, noch Hoffnung. “Ich sage es mal so: Der Kampf ist noch nicht aussichtslos. Vertraglich schon, aber es kann eine Situation entstehen, wo wir wieder in die Spur kommen können”, sagte Eberl der Zeitung.