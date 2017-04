Foto: Andrej Kramarić (TSG 1899 Hoffenheim), über dts Nachrichtenagentur

Hoffenheim (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Bayern München hat am 27. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 0:1 gegen 1899 Hoffenheim verloren. Die Hoffenheimer kamen früh zu Chancen, in der 21. Minute brachte Andrej Kramaric die Gastgeber dann in Führung. Nach dem Treffer hatte Hoffenheim mehrere weitere gute Möglichkeiten, die Bayern hingegen taten sich lange schwer.

Erst in der zweiten Hälfte erhöhten sie den Druck, kamen jedoch nicht gegen die Verteidigung der Hoffenheimer an. Die weiteren Ergebnisse: Borussia Dortmund – Hamburger SV 3:0, 1. FC Köln – Eintracht Frankfurt 1:0, Werder Bremen – FC Schalke 3:0.