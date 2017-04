Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Hannover 96 hat am 27. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen und sich damit zumindest vorläufig die Tabellenspitze gesichert. Hannover startete mit viel Elan in die Partie, kam jedoch lange kaum zu Chancen. Erst in der 47. Minute brachte Martin Harnik die Gastgeber in Führung.

Gegen Ende der Partie erhöhten die Nürnberger den Druck, der Ausgleich gelang ihnen jedoch nicht. Die weiteren Ergebnisse: FC St. Pauli – SV Sandhausen 0:0, Karlsruher SC – Würzburger Kickers 1:1, Arminia Bielefeld – Fortuna Düsseldorf 2:1.