Foto: Sigmar Gabriel, über dts Nachrichtenagentur

London (dts Nachrichtenagentur) – Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich erleichtert über den ersten Diplomatenbesuch bei dem in der Türkei inhaftierten “Welt”-Korrespondenten Deniz Yücel geäußert: “Mit Erleichterung habe ich soeben erfahren, dass der knapp zweistündige Besuch unseres Generalkonsuls bei Deniz Yücel ohne Probleme verlaufen ist”, sagte Gabriel am Dienstag am Rande seines Besuchs in London. “Ich bin meinem türkischen Amtskollegen dankbar dafür, dass auch er sich für diesen Besuch eingesetzt hat und wir nun endlich, nach Wochen des Wartens, Zugang zu Deniz Yücel erhalten haben, um mit ihm persönlich zu sprechen.” Da die Haftbedingungen für Yücel nicht einfach seien, sei es umso wichtiger, dass dieser wisse, “dass wir uns nach wie vor mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass er freikommt”, so Gabriel.

“Das haben wir ihm heute auch noch einmal versichert.” Man werde bis dahin sicherstellen müssen, “dass die konsularische Betreuung verstetigt wird”.