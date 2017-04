Foto: EU-Fahnen, über dts Nachrichtenagentur

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Nach der Präsidentenwahl in Serbien sieht der CDU-Europapolitiker David McAllister das Land noch lange nicht in der EU. Ein baldiger Beitritt Serbiens zur Europäischen Union stehe noch nicht bevor, sagte der Chef des Auswärtigen Ausschusses und Serbien-Beauftragte im EU-Parlament der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Dienstag). Die Regierung von Aleksandar Vucic habe in der Vergangenheit zwar für einen klaren pro-europäischen Kurs gestanden, wichtige sozioökonomische Reformen seien bereits verabschiedet worden. McAllister schränkte jedoch ein: “Wann Serbien der EU beitreten wird, lässt sich jedoch nicht seriös vorhersagen.”

Serbien müsse in Schlüsselbereichen wie Rechtsstaatlichkeit, Kampf gegen Korruption, Reform der öffentlichen Verwaltung und Medienfreiheit noch deutliche Fortschritte machen und erst einmal die Voraussetzungen für einen EU-Beitritt erfüllen: “Bis dahin ist es für alle Länder des westlichen Balkans noch ein weiter Weg.” McAllister forderte von Serbien auch Zugeständnisse im Konflikt mit der früheren serbischen Provinz Kosovo: “Eine weitere bedeutende Aufgabe Serbiens wird es sein, die Beziehungen zum Kosovo zu normalisieren.” Serbien spricht seit Anfang 2014 mit der EU über einen Beitritt.