Foto: Euroscheine, über dts Nachrichtenagentur

London (dts Nachrichtenagentur) – Großanleger weltweit entdecken Europa wieder und schichten Gelder um: Das hat Stephanie Flanders, Chef-Anlagestrategin Europa beim US-Fondsriesen JP Morgan Asset Management beobachtet. “Ich sehe beste Chancen für Aktien”, sagte die Britin dem “Handelsblatt”. Allerdings seien Investoren zuvor auch längerfristig pessimistisch gestimmt gewesen und hätten Kapital abgezogen.

Gründe dafür seien vor allem die frustrierende Entwicklung der Unternehmensgewinne in Europa im Vergleich zu den USA gewesen. Die europäische Wirtschaft werde nach Ansicht der Strategin “positiv überraschen”. “Ein Desaster” wäre für Flanders jedoch ein Sieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Danach sieht es aber nach Meinung von Flanders nicht aus. Noch blieben die Anleger deshalb allerdings vorsichtig: Falls aber der parteilose Präsidentschafts-Kandidat Manuel Macron in der zweiten Runde der Wahlen in Frankreich gewinnt, “werden wir eine massive Umschichtung von Geldern in Richtung Europa sehen. Schon die Wahlen in den Niederlanden – wo die Rechte unter Geert Wilders klar verloren hat – führte zu einem vorsichtigen Meinungswandel unter den Investoren”.