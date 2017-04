Foto: Kinder, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat anlässlich des 25-jährigen Inkrafttretens der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland eine Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz gefordert. “Es wäre ein wichtiges Symbol, Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz zu verankern”, sagte Maas der “Rheinischen Post” (Dienstagsausgabe). “Das beinhaltet ein klares Signal für die gesamte Gesellschaft: Jedes Kind hat Rechte”, sagte Maas.

Bei allem staatlichen Handeln sei das Wohl des Kindes zu berücksichtigen. “Kinder sind unsere Zukunft, sie bedürfen unseres Schutzes. Dies sollte Leitbild für unser Zusammenleben sein”, so der SPD-Minister. In Berlin findet am Dienstag ein Festakt zum Jubiläum statt.