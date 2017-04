Foto: Frank-Walter Steinmeier, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Aleksandar Vucic zu seiner Wahl zum neuen Präsidenten Serbiens gratuliert. “Mit Ihnen übernimmt ein entschiedener Unterstützer des EU-Beitritts Serbiens das höchste Staatsamt”, so Steinmeier am Montag. “Ich bin zuversichtlich, dass Serbien an die substanziellen Fortschritte der letzten Jahre auf seinem Weg in die Europäische Union anknüpfen wird.”

Es gelte, auch künftig bei der Umsetzung wichtiger Reformen nicht nachzulassen: “Neben der weiteren wirtschaftlichen Modernisierung Ihres Landes warten vor allem in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit sowie Meinungs- und Pressefreiheit zentrale Herausforderungen”, so der Bundespräsident. “Serbien spielt für die Entwicklung und die regionale Stabilität des gesamten Westlichen Balkans eine Schlüsselrolle. Insbesondere für die schwierige Normalisierung des Verhältnisses zum Kosovo wünsche ich Ihnen weiterhin die notwendige Entschlossenheit.” Vucic hatte bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag laut Hochrechnungen mehr als 55 Prozent der Stimmen geholt, eine Stichwahl ist damit nicht nötig.